BLACK SPACE RIDERS: Neues Video, Tourdaten

Das Stück "Leaves Of Love (Falling Down)" stammt aus dem am 27. Juli erscheinenden "Amoretum Vol. 2": Youtube.

Die Münsteraner beweisen erneut, dass sie sich in keine Schublade pressen lassen. Live kann man das auch erleben:

30.08.2018 Köln – MTC

31.08.2018 Giessen – Jokus

01.09.2018 Jena – Kulturbahnhof

08.09.2018 Münster – Sputnikhalle

01.11.2018 Rüsselsheim – Das Rind

02.11.2018 Wien – Das Bach

03.11.2018 Hösacker - Blackout

16.11.2018 Dortmund – Piano (w\ Samsara Blues Experiment)

17.11.2018 Lingen – Alter Schlachthof