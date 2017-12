BLACK SPACE RIDERS: Video zu 'Another Sort Of Homecoming' von

Die Münsteraner legen wieder einen neuen Longplayer vor, der am 26. Januar über den Vertrieb Cargo erscheinen wird. Daraus können wir schon einmal 'Another Sort Of Homecoming' hören (kleiner Tipp: zweimal hören, das Ding wird ein echter Ohrwurm): Youtube

Außerdem kenne wir nun die Trackliste des Albums:

Lovely lovelie

Another sort of homecoming

Soul shelter (Inside of me)

Movements

Come and follow

Friends are falling

Fire! Fire! (death of a giant)

Fellow peacemakers

Wer zu den ersten gehören möchte. der davo etwas live erleben kann, sollte sich hierhin begeben:

26.1.2018 Marburg/Trauma

27.01.2018 Münster Sputnikcafé/Sputnikhalle