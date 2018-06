BLACK SPACE RIDERS mit neuem Video

Die deutsche Band, die immer wieder kreativ auf sich aufmerksam macht und jeglichen ausgetretenen Pfad in ihrer Karriere zu vermeiden scheinen, haben ein neues Video aus dem am 27. Juli erscheinenden "Amoretum Vol. 2", dem Nachfolger des vor sechs Monaten veröffentlichten Volume 1, ausgekoppelt. Das betreffende Lied hört auf den Namen 'LoveLoveLove... (break the pattern of fear)': Youtube.

Den Longplayer kann man seit heute auch im Bandshop der Münsteraner vorbestellen. Live gibt es die BLACK SPACE RIDERS auch zu sehen:

29.06.2018 Osnabrück – Bastard Club

30.08.2018 Köln – MTC

31.08.2018 Giessen – Jokus

01.09.2018 Jena – Kulturbahnhof

08.09.2018 Münster – Sputnikhalle

01.11.2018 Rüsselsheim – Das Rind

02.11.2018 Wien – Das Bach

03.11.2018 Hösacker - Blackout

16.11.2018 Dortmund – Piano (w\ Samsara Blues Experiment)

17.11.2018 Lingen – Alter Schlachthof