BLACK STAR RIDERS: Album erschienen, dritte Single

Pünktlich zum Erscheinungstag des vierten Albums "Another State Of Grace" gibt es mit 'Tonight The Moonlight Let Me Down' eine neue Hörprobe, bei der Michael Monroe als Gast mitwirkt: Youtube.

Sänger Ricky Warwick sagt: "Ein wundervolles Scott Gorham Gitarren Riff, ein geniales Saxophon Solo von Michael Monroe und ein Text über ein gebrochenes Herz und das Gefühl von Verlust, aber auch über die warmen Erinnerungen, die immer bleiben; das alles unterzeichnet, versiegelt und mit einem dicken Kuss von den BLACK STAR RIDERS überbracht."

Scott Gorham fügt hinzu: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, das neue Album zu machen und einen Lieblingssong auszuwählen ist schwierig. Aber 'Tonight the Moonlight...' ist definitiv unter meinen Top 9!"

Bestellungen nimmt der Nuclear Blast Shop an.