BLAZING RUST präsentiert Lucifers Sohn

Die russische Heavy-Metal-Band BLAZING RUST veröffentlichte mit "The Son Of Lucifer" ein erstes Audio-Video vom kommenden Album, welches den Titel "Line Of Danger" trägt und offiziell am 24. Juli 2020 auf CD über PURE UNDERGROUND RECORDS erscheinen wird. Der Vorverkauf hierfür beginnt bereits am 10. Juli 2020. YouTube.