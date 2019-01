BLCKWVS sind zurück: Und wie!

Die Band, deren vier Mitglieder sich über vier westdeutsche Städte verteilen, wird am 22.02.2019 über This Charming Man ihr neues Album herausbringen. Gemäß der Tradition der Abfolge wird es schlicht "0160" heissen. Aber der Ansatz aus "0150" wird weiterverfolgt, dem sehr bandeigenen Sound Gastsänger und Gastsängerinnen beizustellen. Und da hat man Größen der Szene verpflichten können: Toni (UNION OF SLEEP / (dolch) ), Ed Fraser von HEADS. , Marc Grewe (MORGOTH), Munde (inotdance), Sarah (BLACK VULPINE), Siggi (SPACE CHASER), Lupus (KADAVAR) Chris Dettmer und Milo (RHONDA).

Das erste Ergebnis, was das Sludgequartett von "0160" freigibt, ist '0165', die Kooperation mit Sarah Vulpine von der Dortmunder Band BLACK VULPINE, die ebenfalls im Frühling ihr neues Album herausbringen wird.

Foto: (c) Pressefreigabe CZ! Promotions