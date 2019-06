BLEACHED fragt:

So heißt nämlich das zweite Album der Damen nach dem 2016er Debüt "Welcome The Eorms" und der im Folgejahr erschienenen EP "Can You Deal?", das am 12. Juli über Dead Ocean erscheinen wird. Das Duo pendelt irgendwo zwischen Rock und Power Pop, mundet mir aber sehr. Hört mal:

'Rebound City': Youtube.

Oder schau das witzige Video zu 'Kiss You Goodbye' an: Youtube.

Wie wäre es mit 'Hard To Kill': Youtube.

Oder erdulde mit den Schwestern ein 'Shitty Ballet': Youtube.

Das ist die Trackliste:

01. Heartbeat Away

02. Hard To Kill

03. Daydream

04. I Get What I Need

05. Somebody Dial 911

06. Kiss You Goodbye

07. Rebound City

08. Silly Girl

09. Valley To La

10. Real Life

11. Awkward Phase

12. Shitty Ballet