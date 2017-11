BLEEDING GODS: Neues Video zu 'From Feast to Beast'

Das kommende Album "Dodekathlon" wird am 12. Januar über Nuclear Blast erscheinen, doch jetzt gibt es bereits die erste Single 'From Feast to Beast': Youtube.

Das neue Album rankt sich um die zwölf Aufgaben des Hercules. Hier sind die Sontitel:

01. Bloodguilt (Nemean Lion)

02. Multiple Decapitation (Lernaean Hydra)

03. Beloved by Artemis (Ceryneian Hind)

04. From Feast To Beast (Erymanthian Boar)

05. Inhuman Humiliation (Augean Stables)

06. Birds Of Hate (Stymphalian Birds)

07. Saviour Of Crete (Cretan Bull)

08. Tyrannical Blood (Mares Of Diomedes)

09. Seeds Of Distrust (Belt Of Hippolyta)

10. Tripled Anger (Cattle Of Geryon)

11. Hera’s Orchard (Apples Of The Hesperides)

12. Hound Of Hell (Cerberus)

Das Album kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.