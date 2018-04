BLEEDING GODS: Play Through-Video zu 'Beloved By Artemis'

Die Holländer lassen sich mal in die Karten gucken und führen ihre Kunst eindrucksvoll in dem Video zu 'Belovd By Artemis' vor: Youtube.

Das Lied stammt vom aktuellen Longplayer "Dodekathlon", das gerade über Nuclear Blast erschienen ist.

Zu dem Album gibt es bereits drei weitere offizielle Videos:

Es folgt 'Tripled Anger': Youtube.

Und zum Abschluss 'From Feast To Beast': Youtube.