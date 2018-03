Der dritte Tonträger "Elementum" der Hamburger nach der selbsbetitelten EP und "Behind Transparent Walls" ist auf CD bereits erschienen, doch jetzt legt das Label Pure Steel eine limitierte Vinyl-Version nach. Die auf 250 Stück limitierte Ausgabe in weißem Vinyl wird es ab 11. Mai geben, der Vorverkauf wird am 27. April starten. Hier ist die Trackliste;

Seite A

1. When They Come

2. Heir To Apostasy

3. Immortal Projection

4. Paranoia

Seite B

5. Macbeth

6. Sense And Science

7. Ember

8. Elementum

9. Shipwrecked