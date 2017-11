BLIND GUARDIAN: Backkatalog neu veröffentlicht

Ich dachte, die hat jeder Metaller, der etwas auf sich hält. Oder? Na gut, einige der Alben waren tatsächlich nicht leicht zu bekommen und jetzt wurden den Neuauflagen mit Bonustracks noch einige Kaufanreize beigefügt, deshalb gibt es von nun an keine Ausreden mehr, sich großartige Teutonen-Metal-Klassiker wie "Nightfall" und "Imaginations From The Other Side" nicht ins Regal zu stellen. Die neuen Ausgaben sind seit 27. Oktober 2017 im Handel. Es handelt sich um:

1. "Battalions Of Fear" (1988), remastered 2017

Bonus Tracks:

Brian (demo)

Halloween (The Wizard’s Crown) (demo)

Lucifer’s Heritage (demo)

Symphonies Of Doom (demo)



2. "Follow The Blind" (1989), remastered 2017

Bonus Tracks:

Majesty (demo)

Trial By The Archon (demo)

Battalions Of Fear (demo)

Run For The Night (demo)



3. "Tales From The Twilight World" (1990), remastered 2007

Bonus Tracks:

Lost In The Twilight Hall (demo)

Tommyknockers (demo)



4. "Somewhere Far Beyond" (1992), remastered 2007

Bonus Tracks:

Ashes To Ashes (demo)

Time What Is Time (demo)



5. "Tokyo Tales" (1993), remastered 2007



6. "Imaginations From The Other Side" (1995), remastered 2007

Bonus Tracks:

A Past And Future Secret (demo)

Imaginations From The Other Side (demo)

The Script For My Requiem (demo)



7. "The Forgotten Tales" (1996), remastered 2007

Bonus Tracks:

Hallelujah

Beyond The Realms Of Death

Don’t Talk To Strangers



8. "Nightfall In Middle Earth" (1998), remastered 2007

Bonus Track:

Harvest of Sorrow



9. "A Night At The Opera" (2002), remastered 2017



10. "Live" (2003)