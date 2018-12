BLIND GUARDIAN: Erste Re-Releases sind raus, neuer Trailer zu

"Imaginations From The Other Side", "Nightfall In Middle-Earth" und "A Night At The Opera" sind nun als Doppel-CD und Doppel-Vinyl über den Nuclear Blast Webshop zu erwerben. Zur dem 1995er Album "Imaginations From The Other Side" gibt es außerdem einen zweiten Trailer mit Hintergrundinformationen: Youtube.

Hansi Kürsch kommentiert: "Es ist großartig, dass "Imaginations From the Other Side", "Nightfall In Middle-Earth" und "A Night At The Opera..." endlich wieder-veröffentlicht werden, auf Vinyl und als limitierte CD-Editionen. Ich liebe das Bonusmaterial für jedes dieser Album. Es ist immer schön, auf diese Alben zurückzukommen. Viel Spaß".