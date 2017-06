BLIND GUARDIAN: Live-Album im Juli, erste Videos

Die deutschen Power-Perfektionisten werden am 7. Juli ihr neues Live-Album mit dem Titel "Live Beyond The Spheres" via Nuclear Blast veröffentlichen. Das umfangreiche Werk, das als 3-CD- oder 4-LP-Box verfügnar sein wird, wird folgende Titel enthalten:

CD1

The Ninth Wave

Banish From Sanctuary

Nightfall

Prophecies

Tanelorn

The Last Candle

And Then There Was Silence



CD2

The Lord Of The Rings

Fly

Bright Eyes

Lost In The Twilight Hall

Imaginations From The Other Side

Into The Storm

Twilight Of The Gods

A Past And Future Secret

And The Story Ends



CD3

Sacred Worlds

The Bard’s Song (In The Forest)

Valhalla

Wheel Of Time

Majesty

Mirror Mirror

Die Songauswahl klingt ja klasse, von ganz alt bis aktuell ist alles dabei und kaum ein Hit wird ausgelassen. Da ich sie auf der letzten Tour gesehen habe, kann ich sagen, dass man gespannt sein darf, da war die Band nämlich stark! Hier sind zur Einstimmung zwei Stücke:

Das recht neue 'Prophecies': Youtube

und der Klassiker 'Mirror Mirror': Youtube

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: blind guardian prophecies mirror mirror live beyond the spheres