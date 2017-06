BLIND GUARDIAN: Neues Video vom kommenden Live-Album

Die Krefelder werden am 7. Juli ihr erstes Live-Album nach 14 Jahren veröffentlichen, das auf den Namen "Live Beyond The Spheres" hören wird und nicht weniger als 3 CDs oder 4 Vinyl-Scheiben umfassen wird. Ein weiterer Vorgeschmack nach den Videos zu 'Prophecies' und 'Mirror Mirror' ist das Video zu 'Twilight Of The Gods', das auch schon als digitale Single gekauft werden kann: youtube zum ansehen, bei Nuclear Blast zu kaufen.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: blind guardian prophecies mirror mirror live beyond the spheres twilight of the gods