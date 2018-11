BLIND GUARDIAN: Trailer zu

Die Progressive Power Metaller BLIND GUARDIAN haben vor kurzem weitere Re-Releases zu drei ihrer Alben angekündigt. Die neu abgemischten und Re-masterten Versionen von "Imaginations From The Other Side", "Nightfall In Middle-Earth" und "A Night At The Opera" werden am 30. November als 2CD Digipack und im 2LP Gatefold Vinyl Format veröffentlicht, in einer Vielzahl von limitierten Farb-Ausgaben.



Hansi Kürsch kommentiert: "Es ist großartig, dass "Imaginations From the Other Side“, "Nightfall In Middle-Earth“ und "A Night At The Opera…“ endlich wieder-veröffentlicht werden, auf Vinyl und als limitierte CD-Editionen. Ich liebe das Bonusmaterial für jedes dieser Album. Es ist immer schön, auf diese Alben zurück zukommen. Viel Spaß".



Heute veröffentlicht die Band einen ersten Trailer zu "Imaginations From The Other Side".



"Die Hans Christian Andersens des Metal und Rock sind zurück. Erfahrt alles über dänisches Gebäck, Smörebrod und wer der König des Tischfußballs ist. Aber wer wird sich am Ende als die kleine Meerjungfrau herausstellen?" sagt Hansi Kürsch.







"Imaginations From The Other Side" (1995) | Remixed: 2011/2012 | Remastered: 2012



Track Liste:

01. Imaginations From The Other Side

02. I’m Alive

03. A Past And Future Secret

04. The Script For My Requiem

05. Mordred’s Song

06. Born In A Mourning Hall

07. Bright Eyes

08. Another Holy War

09. And The Story Ends

Bonus:

10. The Wizard

11. System’s Failing



"Nightfall In Middle-Earth" (1998) | Remixed: 2011/2012 | Remastered: 2012



Track Liste:

01. War Of Wrath

02. Into The Storm

03. Lammoth

04. Nightfall

05. The Minstrel

06. The Curse Of Feanor

07. Captured

08. Blood Tears

09. Mirror Mirror

10. Face The Truth

11. Noldor (Dead Winter Reigns)

12. Battle Of Sudden Flames

13. Time Stands Still (At The Iron Hill)

14. The Dark Elf

15. Thorn

16. The Eldar

17. Nom The Wise

18. When Sorrow Sang

19. Out On The Water

20. The Steadfast

21. A Dark Passage

22. Final Chapter (Thus Ends…)

Bonus:

23. Doom

24. The Tides Of War



"A Night At The Opera (2002)" | Remixed: 2011/2012 | Remastered: 2012



Track Liste:

01. Precious Jerusalem

02. Battlefield

03. Under The Ice

04. Sadly Sings Destiny

05. The Maiden And The Minstrel Knight

06. Wait For An Answer

07. The Soulforged

08. Age Of False Innocence

09. Punishment Divine

10. And Then There Was Silence

Bonus:

11. Age Of False Innocence (demo)



Die Re-Issues könnt ihr im Nuclear Blast Shop vorbestellen.

