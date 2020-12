BLIND GUARDIAN ist hoch in den Charts

Der Re-Release von "Imaginations From The Other Side" hat es bis auf Platz 13 der deutschen Albumcharts geschafft.

Hansi Kürsch sagt zu dem Album: "Ein Meilenstein, wenn nicht der Meilenstein, unserer Karriere feiert 25-jähriges. Was liegt da näher als dem Album auf solch bombastische Art und Weise Tribut zu zollen. Freut Euch darauf, erstmalig das gesamte Album am Stück live zu erleben. Die 2016 in Oberhausen aufgenommene Show erweckt die Songs zu neuem Leben und präsentiert eine von vielen Facetten dieses unglaublichen Werks. Das Album hat in all seinen Formen auch im Jahr 2020 nichts von seinem ursprünglichen Reiz eingebüßt. Überzeugt Euch selbst."

Und zum Charterfolg: "Schon 25 Jahre alt und trotzdem in den Charts. Nicht schlecht. Gebt uns noch mal 25 Jahre und wir knacken damit die Nummer 1! Ich wiederhole mich, aber es ist einfach ein geniales Album."

Wer das Scheibchen noch nicht hat, kann hier zuschlagen.