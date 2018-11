BLITZKRIEG - NWoBHM-Veteranen auf Europa-Tour

Die NWoBHM-Veteranen BLITZKRIEG, angeführt von SATAN-Sänger Brian Ross, begeben sich im November und Dezember dieses Jahres auf Europatour. Los geht es am 23.11.2018 in England und es endet am 09.12.2018 in den Niederlanden; dazwischen finden auch fünf Konzerte in Deutschland statt. Als Vorgruppe agiert REIGN OF FIRE, bei den Gigs außerhalb Englands wird die Band zudem von den dänischen Power-Metallern SEVEN THORNS begleitet, in Hastings ist SATAN'S EMPIRE mit am Start.

Hier die Tourdaten: November

Fri 23rd - The Penny Gill , Spennymoor , UK

(European Tour warm up show)

Wed 28th - Trillians , Newcastle , UK

plus guests - Paris Dancer

tickets - https://trilliansnewcastle.co.uk/tickets

Fri 30th - The Carlisle , Hastings , UK

plus guests - Satans Empire

tickets - http://www.thecarlislehastings.com

Dezember

Sat 1st - Le Klub , Paris , FR

plus guests - Ares + Seven Thorns

tickets - https://www.yesgolive.com/le-klub/blitzkrieg

Sun 2nd - Het Debuut , Westerlo , BE

double headliner with Demon plus guests Seven Thorns + Hammer King

tickets - https://www.eventbrite.nl

Mon 3rd - 7er Club , Mannheim , DE

plus guests - Seven Thorns

tickets - https://www.reservix.de/tickets-blitzkrieg-reign-o…/e1273326

Tue 4th - Der Cult , Nürnberg , DE

plus guests - Seven Thorns

tickets - http://www.der-cult.de/neu/index.php/ticketvorverkauf

Wed 5th - Chemiefabrik , Dresden , DE

plus guests - Seven Thorns

tickets - http://www.chemiefabrik.info

Thu 6th - Bambi Galore , Hamburg , DE

plus guests - Seven Thorns

tickets - https://kulturpalast.live

Fri 7th - De Bosuil , Weert , NL

plus guests - Seven Thorns

tickets - https://www.debosuil.nl

Sat 8th - U.J.T. , Uelzen , DE

plus guests - Seven Thorns

Sun 9th - Musicon , Den Haag , NL

plus guests Seven Thorns

tickets - http://www.musicon.nl

