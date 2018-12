BLIZZARD HUNTER: Lyrik-Video zu brandneuem Song veröffentlicht!

Mit dem Debüt "Heavy Metal To The Vein" feierten die Peruaner BLIZZARD HUNTER 2015 einen Einstand nach Maß. Jetzt melden sie sich mit einem brandneuen Song zurück an der Heavy Metal Front. 'Outrage', so der Titel, wird Teil einer EP sein, die noch im Januar 2019 erscheinen soll. Sobald es genauere Infos gibt erfahrt ihr diese hier.



Jetzt erst einmal viel Spaß mit dem neuen Lyrik-Video zu 'Outrage', welches schon wieder verdammt viel Lust auf mehr macht!







