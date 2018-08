Die Death-Metal-Supergroup BLOODBATH (mit Mitgliedern von PARADISE LOST, KATATONIA, OPETH und CRAFT) veröffentlicht am 26.10.2018 via Peacville Records das neue Album "The Arrow Of Satan Is Drawn" und enthält folgende Tracklist:

01. Fleischmann [03:38]

02. Bloodicide [04:56]

03. Wayward Samaritan [03:39]

04. Levitator [04:37]

05. Deader [04:06]

06. March Of The Crucifers [04:05]

07. Morbid Antichrist [04:05]

08. Warhead Ritual [03:38]

09. Only The Dead Survive [05:06]

10. Chainsaw Lullaby [03:20]



Bonus (Limited Edition)



11. Ride The Waves Of Fire [03:48]

12. Wide Eyed Abandon [05:00]