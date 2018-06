Die Schweizer Thrash-Metaller BLOODLOST veröffentlichten mit 'Evil To The Cross' ihren ersten offiziellen Videoclip vom kommenden Album "Diary Of Death", welches am 06.07.2018 via El Puerto Records das Licht der Welt erblicken wird.

Quelle: El Puerto Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: bloodlost el puerto records evil to the cross diary of death