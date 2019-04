BLOODY HAMMERS fängt an zu schreien

'Now The Screaming Starts' sagen uns die Amerikaner, wobei es noch bis zum 28, Juni dauern wird, bis "The Summoning" über Napalm erscheinen wird. Horchen wir doch mal rein in den Song, dessen Video von alten Horrortrailern inspiriert wurde: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

Let Sleeping Corpses Lie

Now the Screaming Starts

The Summoning

Fire In The Dark

The Beast Is Coming Out

Welcome to Darkness

Tales That Witness Madness

Condemned, The Prisoner

From Beyond The Grave

Unbreakable

Das Album wird als CD Digipak, Vinyl und streng imitierte Doppel-Vinyl-Ausgabe erscheinen. Vorbestellungen dürfen im Napalm Shop aufgegeben werden.