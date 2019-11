Das dänische Death Metal-All-Star-Projekt hat heute Teil Drei "To Ride In Blood & Bathe In Greed" seines ambitionierten Debütalbums via Nuclear Blast herausgebracht und zugleich ein neues Video zum Stück 'A Life Thats Rots Away'.

