BLOOD EAGLE mit dem zweiten Teil ihres Debütalbums

Die dänischen Death Metaller servieren uns ja ihr Debütalbum in drei Portionen und die zweite Kelle gibt es am 18. Oktober mit "To Ride In Blood & Bathe In Greed", EP Nummer zwei. Darauf werden diese Lieder zu finden sein:

01. Eyes Sewn Shut

02. Doctrine Of Death

03. Kill Your Tyrants

04. For Those Who Remain

Als Appetithäppchen gibt es das Lied 'Impact Irreversible' zu hören, das auf der ersten EP zu finden ist: Youtube.