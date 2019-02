BLOOD FIRE DEATH - Bathory-Tribut mit Live-DVD

Die badische BATHORY-Tributband BLOOD FIRE DEATH wird am 22.03.2019 eine Doppel-Live-DVD veröffentlichen, die den Titel "An Evening With BATHORY - performed by BLOOD FIRE DEATH" tragen wird. Die DVD wird einen vollen Akustikset mit 12 Songs und enthalten, sowie einen elektrifizierten Set mit 15 Songs.



Wer sich einen ersten Eindruck machen möchte, was ihn erwartet, der kann einstweilen auf YouTube die tollen Vorabvideos anschauen, die bis zur Veröffentlichung jeden Freitag erscheinen sollen, und deren erste beide ihr auch hier betrachten könnt:



"One Rode To Asa Bay":

https://youtu.be/oCCEXyeuolI

Acoustic Set (1:17 Stunden):

https://www.youtube.com/watch?v=6tJmarK3fjk



Die DVD-Release-Party wird am Freitag, 22.03. 2019 im Musicclub zu Bruchsal steigen.

