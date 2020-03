BLUES PILLS: Cover zum neuen Album

Die Blues-Rocker von der Band BLUES PILLS werden am 19.06.2020 ihr neues Album "Holy Moly!" via Nuclear Blast herausbringen. Dazu wurde nun das Cover-Artwork veröffentlicht.



Das Album wurde im eigenen Bandstudio, welches sich die Band in der ländlichen Region von Närke (Schweden) eingerichtet hat, geschrieben, aufgenomen und produziert. In dem alten Fabrikgebäude, in dem sich das Studio befindet, haben Zack, Elin und André fast ein ganzes Jahr mit dem Songwriting und den Aufnahmen verbracht.



Die Musiker sagen dazu: "Auf dieses Album werden wir selbst nach unserem Tod noch stolz sein. Die Songs stammen aus einer dunklen Zeit unseres Lebens. So viel Verlust, Zorn und Angst. Trauer und Veränderung. Ein Prozess der Wiedergeburt. Wir stehen voll und ganz hinter jeder Note und jedem Wort. Dieses Album wurde in der DUnkelheit geschaffen und hat uns ans Licht geführt. Wir hoffen daher, dass es auch euch Trost spenden kann."



Mit 'Proud Woman' wurde bereits ein neuer Song veröffentlicht.



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

11.04. NL Schijndel - Paaspop

02.05. UK London - Desertfest

12.06. UK Donington - Download Festival

13.06. F Tourcoing – Le Grand Mix

15.06. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

16.06. F Strasbourg – La Laiterie

18.06. CH Hinwil – Rock The Ring

19.06. D Neuhausen ob Eck - Southside Festival

20.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

21.06. D Scheeßel - Hurricane Festival

26.06. FIN Seinäjoki - Provinssirock

27.06. N Ekeberg - Tons of Rock

28.06. I Verona – Rock The Castle

09.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

11.07. N Kvinesdal - Norway Rock Festival

19.07. UK Maidstone – Ramblin Man Fair

25.07. RO Brezoi - Open Air Blues Festival

14.08. E Barcelona – Keeping The Blues Alive



Re-scheduled Dates:

25.09. GR Thessaloniki, Fix Factory Of Sound

26.09. GR Athens, Fuzz Club



02.10. S Norrköping, Arbis

03.10. S Uppsala, Katalin

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Swen Reuter Tags: blues pills holy moly proud woman weltfrauentag elin larsson cover artwork