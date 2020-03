BLUES PILLS: Neues Album

Die Blues-Rocker BLUES PILLS werden am 19.06.2020 ihr neues Album "Holy Moly!" via Nuclear Blast veröffentlichen. Aus dem dritten Album der Band wurde anlässlich des Welt-Frauentages der Song 'Proud Woman' herausgebracht.



BLUES PILLS Sängerin Elin Larsson sagt dazu: "'I’m A Proud Woman' kam tief aus meinem Inneren und das erste, was ich dachte, war: irgendjemand muss das doch schon mal geschrieben haben. Und wenn nicht, warum nicht? Hey! Dann ist es verdammt nochmal Zeit dafür!

Wenn man im Musikgeschäft eine Frau oder nichtbinär ist, scheint es manchmal eher um das Geschlecht zu gehen, als um die Musik. Als Frau wird man herabgesetzt, bedroht, angestarrt, verspottet und schikaniert, wie es Männern in der Musikindustrie nur selten passiert. Und trotzdem gibt es Frauen, die in diesem Geschäft ebenso starke Zeichen hinterlassen haben wie Männer und dies auch immer noch tun und das trotz all der Hindernisse, die ihnen, nur weil sie Frauen sind in den Weg geworfen werden, was ihre Errungenschaften noch bedeutender macht."



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

13.03. S Uppsala - Katalin (w/ BROR GUNNAR JANSSON)

14.03. S Norrköping - Arbis Bar & Salonger (w/ BROR GUNNAR JANSSON)

19.03. PL Warsaw - Antyradio Award Party @ Stodola

27.03. RUS Moscow - Pravda Club

28.03. RUS St. Petersburg - Club Zal

03.04. GR Thessaloniki - Fix Factory of Sound

04.04. GR Athens - Fuzz Club

11.04. NL Schijndel - Paaspop

02.05. UK London - Desertfest

12.06. UK Donington - Download Festival

13.06. F Tourcoing – Le Grand Mix

15.06. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

16.06. F Strasbourg – La Laiterie

18./20.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

19.06. D Neuhausen ob Eck - Southside Festival

21.06. D Scheeßel - Hurricane Festival

27.06. N Ekeberg - Tons of Rock

28.06. I Verona – Rock The Castle

09. - 12.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

11.07. N Kvinesdal - Norway Rock Festival

23. - 26.07. RO Brezoi - Open Air Blues Festival

14.08. E Barcelona – Keeping The Blues Alive

