BLUTENGEL: Neues Album + Biographie

BLUTENGEL war wieder umtriebig: Am 17. Februar erscheint das neue Werk der Düsterpop-Gruppe. Das Album trägt den Titel "Leitbild" und wird über das Label "Out Of Line" vertrieben.

Zeitgleich mit dem neuen Studio-Album erscheint auch die Biographie von Chris Pohl - "Lebe deinen Traum" heißt das Buch des BLUTENGEL-Frontmanns, in dem er seinen Weg durch die Schwarze Szene hin zu einem der einflussreichsten Szene-Größen schildert.