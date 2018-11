BONFIRE & FRIENDS Tour krankheitsbedingt abgesagt

Alle restlichen Termine der BONFIRE & FRIENDS Tour mussten krankheitsbedingt leider abgesagt werden wie uns die BONFIRE Productions GmbH auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Powermetal.de wünscht Hans Ziller auf diesem Wege eine baldige Genesung, damit er uns auch künftig mit tollen Songs erfreuen kann.



Hier gibt es das offizielle Statement zum Nachlesen:

"Nach dem heutigen Konzert in Ingolstadt müssen wir leider bekannt geben, dass der Rest der BONFIRE & FRIENDS Tour abgesagt werden muss. Bereits seit Tagen plagt sich der Geschäftsführer, musikalische Direktor und Gitarrist des BONFIRE & FRIENDS Projekts mit Burnout Symptomen. Heute schleppte er sich entgegen dem ärztlichen Rat nochmals in die Show nach Ingolstadt. Dabei wurde klar, dass weitere Auftritte in dieser Verfassung nicht mehr verantwortet werden können. Die BONFIRE Productions GmbH bittet alle Fans aufrichtig um Verständnis. Die Eintrittskarten können bei den jeweiligen Vorverkaufsportalen zurückgegeben werden. Allen Mitwirkenden Künstlern wollen wir auf diesem Weg auch herzlich für die unvergesslichen Momente bei den bereits stattgefundenen Konzerten danken. Unserem Geschäftsführer Hans Ziller wünschen wir gute Besserung und danken für sein unermüdliches Engagement.‬ Das Aftermovie zum Konzert in Ingolstadt folgt in Kürze".



Bonfire Productions GmbH

Folgende Konzerte sind davon betroffen:

11.11.18 Balingen (DE) – Volksbankmesse

12.11.18 Saarbrücken (DE) – Garage

13.11.18 Alsdorf (DE) – Stadthalle

14.11.18 Hagen (DE) – Stadthalle

15.11.18 Würzburg (DE) – Posthalle

16.11.18 Alsfeld (DE) – Hessenhalle

17.11.18 Freiberg (DE) – Tivoli

18.11.18 Plzen (CZ) – TJ Lokomotiva

19.11.18 Magdeburg (DE) – AMO Kulturhaus

20.11.18 Leipzig (DE) – Haus Auensee

21.11.18 Hannover (DE) – Capitol