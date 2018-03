BONFIRE: Lyric-Video zu 'Crazy Over You'

"Temple Of Lies" wirft seinen Schatten voraus. Das Album wird am 13. April über AFM erscheinen und folgende Lieder enthalten:

In The Beginning

Temple Of Lies

On The Wings Of An Angel

Feed The Fire (Like The Bonfire)

Stand Or Fall

Comin' Home

I'll Never Be Loved By You

Fly Away

I Help You Hate Me

Crazy Over You



Bonus Tracks on Digipak:

Comin' Home (Extended Acoustic Version)

Friedensreich - Let The Madness Continue (Director's Cut)

Zum Auftakt gibt es schon ein Lyric-Video zu dem Lied 'Crazy Over You': Youtube.