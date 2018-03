Die deutschen Hard Rocker, deren neues Album "Temple Of Lies" am 13. April über AFM erscheinen wird, haben eine ausgedehnte Konzertreise geplant. Hier sind die Tourdaten:

05.04. A-Kärnten, Full Metal Mountain Festival

01.05. D-Dresden, Eventwerk

02.05. D-Berlin, Musik und Frieden

03.05. D-Würzburg, Posthalle

04.05. D-Freiburg, Jazzhaus

05.05. CH-Aarburg, Musigburg

06.05. D-Zweibrücken, ACH Eventhalle

07.05. D-München, Backstage

08.05. D-Mühldorf, Stadtsaal

09.05. D-Stuttgart CANN

10.05. D-Mannheim, 7er Club

11.05. CH-Boswil, Chill Out

12.05. D-Dormagen, Tank-Stelle

13.05. D-Dortmund, Musiktheater Piano

14.05. D-Vechta, Gulfhaus

17.05. D-Kirchheim, Club Bastion

15.06. CH-Ebnat-Kappel, Factory in Concerts

30.06. D-Tann, Rockwolf Open Air

20.07. CH-Sumistal, Bikerparty

21.07. D-Schneittach-Enzenreuth, Rock am Rothenberg

04.08. D-Wacken, Wacken Open Air

22.09. D-Hamburg, Metal Dayz

05.10. D-Freundenburg, Ducsaal

06.10. D-Markneukirchen, Framus & Warwick Music Hall

13.10. CZ-Budweis, Budrockfest

20.10. ES-Mallorca, Full Metal Holiday