BON JOVI: Late Show Video für 'When We Were Us'

Ich gebe es zu, ich mag BON JOVI immer noch. Auch wenn die letzten Alben immer nur ein, zwei wirklich starke Lieder enthielten, die Singles waren immer klasse. Die neueste aus dem Album "This House Is Not For Sale" hört auf den Namen 'When We Were Us' und wurde in der "The Late Show" mit Stephen Colbert aufgeführt. Hier kommen zwei Videos des gleichen Liedes, einmal die offizielle Videoversion: Youtube.

Und hier die TV-Performance: Youtube.

Das Album ist durch eine clevere Verkaufspolitik, die die Platte im Kielwasser der aktuellen US Tournee wieder an die Nummer 1 der Billboard-Album-Charts gebracht hat.

