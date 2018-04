BON JOVI: Neues Video zu 'Walls'

Die US-amerikanischen Melodic Rocker haben eine neue Single veröffentlicht mit dem Titel 'Walls' und gleich ein Video dazu online gestellt: Youtube.

Das ist ein interessantes Timing, befindet sich die Band doch gerade auf Tournee durch die USA. Dieser Song genauso wie 'When We Were Us' sind auf der neuen Wiederveröffentlichung des aktuellen Albums "This House Is Not For Sale" zu finden.