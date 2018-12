BORKNAGAR - neuer Drummer, neues Album

Die norwegischen Heidenepiker BORKNAGAR haben ihr elftes Werk in der Mache. Das Nachfolgealbum zu “Winter Thrice” (2016) wird wiederum mit Jens Bogren im Fascination Street Studio entstehen, welches bereits für März 2019 gebucht ist, erscheinen soll das neue Werk im Herbst 2019. Laut Bandgründer Øystein G. Brun soll es sich um eine logische Fortfühung von “Winter Thrice” handeln, die aber auch einen großen Schritt in eine andere Richtung bringen werde. Auch am Schlagzeug hat sich indes etwas getan, denn neuer Schlagzeuger bei BORKNAGAR ist inzwischen Bjørn Dugstad Rønnow, der Baard Kolstad ersetzt, nachdem dieser die Band aus Zeitgründen verlassen hat. Im Sommer 2019 wird ein bereits bestätigtes BORKNAGAR-Konzert in Deutschland stattfinden, und zwar beim Ragnarök Festival (26.-27.04.2019 Lichtenfels).



Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: borknagar bjrn dugstad rnnow ystein g brun jens bogren baard kolstad