BORN OF OSIRIS veröffentlicht neues Album in Januar!

Die US-Deathcore-Tech-Metaller BORN OF OSIRIS veröffentlichen das neue Album "The Simulation" am 11.01.2019 via Sumerian Records. Zum Track 'The Accursed' wurde bereits ein Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=IHlZOcVW2SI

Die Tracklist liest wie wie folgt:

01. The Accursed

02. Disconnectome

03. Cycles Of Tragedy

04. Under The Gun

05. Recursion

06. Analogs In A Cell

07. Silence The Echo

08. One Without The Other