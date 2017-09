BOYTRONIC: Neues Album erscheint im November

Eine deutsche Band der Achtziger Jahre ist zurück. Die Synthie-Band BOYTRONIC, die mit 'You' ihren größten Hit landen konnten, will es noch einmal wissen.



Das Trio um Hayo Lewerentz, Ingo Hauss und dem britischen Sänger James Knights hat eine neues Album aufgenommen. "Jewel" heißt das gute Stück und soll am 03.11.2017 erscheinen.



Live konnten sie Anfang September bei dem "Nocturnal Culture Night"-Festival (NCN) bereits ihre alten Fans begeistern. Da das recht gut gelang, dürfen die Fans also gespannt sein.

