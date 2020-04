BPMD: Metal-Star-Projekt

Was haben die Thrasher Bobby Blitz von OVERKILL, Mark Menghi von der METAL ALLEGIENCE und der ehemalige MACHINE HEAD und jetzige VIO-LENCE-Gitarrist mit dem Prog-Man Mike Portnoy gemeinsam? Sie lärmen zusammen als BPMD Coverversionen in die Rille, die als "American Made" am 22. Juni über Napalm veröffentlicht werden. Als ersten Eindruck gibt es 'Toys In The Attic' von Aerosmith: Youtube.

Diese Lieder wurden einer Thrash-Kur unterzogen:

1. Wang Dang Sweet Poontang

2. Toys in the Attic

3. Evil

4. Beer Drinkers & Hell Raisers

5. Saturday Night Special

6. Tattoo Vampire

7. D.O.A.

8. Walk Away

9. Never in My Life

10. We're an American Band