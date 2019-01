BRAINSTORM: Brandneuer Song als Audio-Video veröffentlicht

Pünktlich zum Start ihrer Europa Tournee mit MOB RULES und GLORYFUL beschenken uns die fünf sympathischen Schwaben von BRAINSTORM in Form eines bisher noch unveröffentlichten Audio-Video-Tracks. 'Secrets And Related Lies' nennt sich dieser und schraubt einem in bester BRAINSTORM-Manier die Rübe runter. Ich freue mich jedenfalls schon tierisch auf die Tournee. Youtube.

Hier nochmals die aktuellen Daten dieser großartigen Tour:

17.01.19 Hamburg (D) – Logo

18.01.19 Essen (D) – Turock

19.01.19 Mannheim (D) – MS Connexion

20.01.19 Paris (F) – Petit Bain

21.01.19 Colmar (F) – Le Grillen

22.01.19 Nijverdal (NL) – Cult Art

23.01.19 Trier (D) – Mergener Hof

24.01.19 Munich (D) – Backstage

25.01.19 Prague (CZ) – Nova Chmelnice

26.01.19 Zlin (CZ) – Masters of Rock Café

27.01.19 Budapest (H) – Dürer Kert

29.01.19 Ljubljana (SLO) – Orto Bar

30.01.19 Ingolstadt (D) – Eventhalle Westpark

31.01.19 Pratteln (CH) – Z 7

01.02.19 Memmingen (D) – Kaminwerk

02.02.19 Stuttgart (D) – ClubCANN