BRAINSTORM: Mit Mob Rules und Gloryful auf Europa-Tour

Die süddeutschen Power-Metaller von BRAINSTORM werden auf ihrer "Midnight Ghost" Europa Headliner-Tour von den großartigen MOB RULES und GLORYFUL begleitet. Wer schon einmal in den Genuss einer BRAINSTORM Live-Show kam, weiß dass ihn dort jede Menge Herzblut, Energie und unbändige Spielfreude erwarten. Also nicht zu lange überlegen und sich am besten zeitnah eines der begehrten Tickets sichern.

17.01. DE-Hamburg - Logo

18.01. DE-Essen - Turock

19.01. DE-Mannheim - MS Connexion

20.01. FR-Paris - Petit Bain

21.01. FR-Colmar - Le Grillen

22.01. NL-Nijverdal - Cult Art

24.01. DE-Munich - Backstage

25.01. CZ-Prague - Nova Chmelnice

26.01. CZ-Zlin - Masters Of Rock Cafe

27.01. HU-Budapest - Barba Negra

29.01. SLO-Ljubljana - Orto Bar

30.01. DE-Ingolstadt - Eventhalle Westpark

31.01. CH-Pratteln - Z7

01.02. DE-Memmingen - Kaminwerk

02.02. DE-Stuttgart – ClubCann

Quelle: AFM Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: brainstorm midnight ghost mob rules gloryful