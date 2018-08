BRAINSTORM: 'Ravenous Minds' Video online

Der kommende BRAINSTORM Output "Midnight Ghost", welcher am 28. September via AFM Recordes veröffentlicht wird, stellt für mich eines der sehnlichst erwarteten Alben im Jahr 2018 dar. Ihre erste Audio-Video Auskopplung 'The Pyre' wusste mich vor einigen Wochen schon direkt zu begeistern, aber ihr erster, offizieller Video-Clip 'Ravenous Minds', verschlägt mir dann doch fast die Sprache. BRAINSTORM präsentiert sich darin in absoluter Hochform und serviert ihren Fans genau den Sound, den man von ihnen kennt und liebt. Es ist beileibe kein Zufall, dass "Midnight Ghost" den einen und anderen September Soundcheck auf dem Siegertreppchen verlassen wird. Klasse Arbeit Jungs! Youtube.

