BRAINSTORM auf Festival-Tour

Die schwermetallischen Schwaben haben in diesem Jahr eine ganz umfangreiche Festival-Reise vor, die sie auch auf diverse Happenings in unserem Einzugsgebiet führen wird:

11.07.19 Balingen (DE) - Bang Your Head Festival

12.07.19 Wien (AT) - Escape

13.07.19 Vizovice (CZ) - Masters of Rock

19.07.19 Burg Greifenstein (DE) - Celtic Rock Open Air

20.07.19 Balge (DE) - Rock das Ding

03.08.19 Regensburg (DE) - Metal United Festival

07.-10.08.19 Villena (ES) - Leyendas Del Rock Festival

14.-17.08.19 Dinkelsbühl (DE) - Summer Breeze

07.09.19 Herxheim (DE) - Metal Infusion

12.10.19 Günzach (DE) - Birthday Rocks

21.11.19 Madrid (ES) - Sala Silikonia

22.11.19 Vigo (ES) - Autumn Alive 2019

23.11.19 Vitoria (ES) - November Metal Fest

24.11.19 Zaragotza (ES) - Auditorio Interpenas

Das letzte Album ist auf jeden Fall ein Grund, dabei zu sein, in der aktuellen Form kann BRAINSTORM jedem Headliner das Wasser reichen. Hoffentlich haben die Süddeutschen genug Spielzeit.