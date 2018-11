BRENDAN PERRY: Auf Solo-Tour im kommenden Jahr

Der britische Musiker BRENDAN PERRY wird im kommenden Jahr auf Solo-Tour kommen. Neben bekannten Stücken und sicher einigen DEAD CAN DANCE-Songs will der Künstler seine neuen musikalischen Entwürfe dem Publikum Live präsentieren. Dabe hat er sich bewusst kleinere Spielstätten herausgesucht, um in einen direkteren Kontakt mit seinem Anhängern treten zu können.



Folgende Termine sind bestätigt:



04.03.2019 Berlin - Bi Nuu

06.03.2019 Frankfurt - Nachtleben

07.03.2019 Hamburg - Terrace Hill

08.03.2019 Leipzig - UT Connewitz

10.03.2019 Köln - Luxor

11.03.2019 Hannover - Musikzentrum

13.03.2019 München - Strom

15.03.2019 Schorndorf - Manufaktur

16.03.2019 Bielefeld - Movie



Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.

