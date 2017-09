BRIAN DOWNEY'S ALIVE AND DANGEROUS: Neuer THIN LIZZY-Ableger auf Tour

Der ehemalige Schlagzeuger der irischen Rocklegende hat nun auch sein eigenes Projekt am Start, mit dem er die unsterblichen Klassiker live darbieten will. Die junge Band, die er erst in diesem Jahr gegründet hat, wird aus Anlass des vor vierzig Jahren entstandenen Live-Albums "Live And Dangerus" diese Lieder in den Mittelpunkt ihrer Tournee stellen, die man hier wird besuchen können:

17.10.17 Frankfurt, Nachtleben

19.10.17 NL-Zoetermeer, Boerderij

20.10.17 Dortmund, Piano

21.10.17 NL-Uden, De Pul

22.10.17 Bruchsal, Fabrik

24.10.17 Hamburg, Knust

26.10.17 Dresden, Tante Ju

28.10.17 Nürnberg, Der Cult

29.10.17 München, Garage Deluxe