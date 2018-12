BRING ME THE HORIZON: Neues Album, neues Video

Das neue Album wird "Amo" heißen und am 11. Januar erscheinen. Zu dem Lied 'Wonderful life', in dem CRADLE Of FILTH Fronter Dani einen Gastauftritt hat, gibt es bereits ein Video: Youtube.

Das Album kann bereits vorbestellt werden, unter anderem auch im Bandshop. Es gab kürzlich auch eine traurige Nachricht in Bezug auf BRING ME THE HORIZON, denn bei der Show der Band in London am 30. November kam aus noch unbekannter Ursache ein Fan ums Leben. Weitere Informationen zu dem Zwischenfall liegen noch nicht vor.