BROTHERS OF METAL: Vertrag mit AFM Records

Neuigkeiten für alle True-Metal-Warriors und Warriorinnen: BROTHERS OF METAL nennt sich die achtköpfige (inklusive dreier Sänger) Truppe aus Falun, die sich anschickt, die Welt von allen Wimps und Posern zu befreien und nun bei AFM Records unterzeichnet hat. Das Album kommt im November, doch niemand muss bis dahin vor lauter Ungeduld sein Fellhöschen einnässen, denn die Schweden gewähren uns mit 'Prophecy Of Ragnarök' einen Einblick in ihr Schaffen. Ob hier eine ernsthafte Gefahr für die Kings Of Metal heranwächst oder es sich doch eher um False Metal handelt, kann also jeder selbst herausfinden, wenn er sich denn traut.

