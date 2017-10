BRUCE DICKINSON: Autobiografie im Januar

Sie wurde lange angekündigt, und es rankten sich auch schon diverse Mythen um die handgeschriebene Autobiografie des IRON MAIDEN-Frontmanns, doch nun ist auch der Starttermin klar:

"What Does This Button Do?" wird ab dem 22. Januar beim Buchhändler Eures Vertrauens verfügbar sein und einen tieferen Einblick in das sonst so gut abgeschirmte Privatleben des Bruce Dickinson geben.

Veröffentlicht wird die Biografie via Heyne Hardcore, sie wird 450 Seiten stark sein und für 22,- in den Handel gelangen.