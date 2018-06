Berufspilot und, ähm, Hobbysänger BRUCE DICKINSON wird am 12. Juni beim SAT1-Frühstücksfernsehen auftreten. Zwischen 7:30 und 10:00 Uhr morgens wird es drei Live-Interviews mit dem eloquenten Frontmann geben. Also, Wecker stellen, Kaffee machen, Brötchen schmieren, Glotze an.

