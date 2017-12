BRUCE DICKINSON: Neues Soloalbum am Horizont!

Der Frontman der britischen Metal-Institution IRON MAIDEN hat kürzlich mit Bravewords.com gespochen und enthüllt, dass der Song 'If Eternity Should Fail', der das letzte Album "Book Of Souls" der Eisernen Jungfrauen eröffnet, eigentlich für sein nächstes Soloalbum gedacht war. Er hat bereits einige Lieder zusammen mit Roy Z geschrieben und möchte in den nächsten 18 Monaten weitere Songs komponieren, allerdings steht zunächst erstmal eine ausgedehnte weitere Tour mit IRON MAIDEN an.

Hm, 'If Eternity Should Fail' ist eines meiner Highlights des letzten MAIDEN-Outputs. Ich glaube, dass können zwei lange Jahre werden, bis wir möglicherweise das neue Bruce-Solowerk hören dürfen.