BRUJERIA gibt Tourdaten bekannt

Eine umfangreiche Tournee wird das Extrem-Metal-Projekt im Mai starten und dabei gleich drei weitere Härtner-Bands mitbringen, nämlich VENOMOUS CONCEPT, AGGRESSION, SANGRE. Hier geht es rund:

03.05. NL Tilburg - Netherlands Deathfest*

04.05. NL Leiden - Gebr. de Nobel *NEW*

05.05. D Rostock - M.A.U. Club *NEW*

06.05. D Hanover - MusikZentrum

07.05. D Bremen - Tower

08.05. D Berlin - Bi Nuu *NEW VENUE*

09.05. CZ Uherské Hradiště - Klub Mír *NEW*

10.05. CZ Pilsen - Divadlo pod lampo *NEW*

11.05. D Munich - Feierwerk

12.05. A Dornbirn - Schlachthaus

13.05. CH Sion - Le Port Franc

14.05. I Rome - Traffic Live Club

15.05. I Retorbido (PV) - DAGDA Live Club *NEW*

16.05. CH Wil - Gare de Lion *NEW*

17.05. B Ličge - La Zone *NEW*

18.05. F Paris - Petit Bain

20.05. UK London - The Underworld Camden

21.05. UK Manchester - Rebellion

22.05. UK Glasgow - Cathouse Rock Club

23.05. UK Birmingham - Mama Roux's

24.05. F Dommarien - La Niche

25.05. D Mannheim - MS Connexion Complex

26.05. D Essen - Turock

*BRUJERIA only

Hier ist als Einstimmung das Video zu 'Amaricon Czar': Youtube.