BUCKETS REBEL HEART mit namhaften Musikern

Die Band um den ehemaligen BAD COMPANY und HUMBLE PIE-Gitarristen Dave "Bucket" Colwell hat neben dem Bandleader mit 720 und NEW TORPEDOES Schlagzeuger Paul "Taff" Edwards, Sänger Jim Stapley and Bassist Dave "Boycie" Boyce von THE QUIREBOYS ein paar gestandene Musiker am Start, die sein Album "20 Good Summers", das am 7. Dezember erscheinen wird, veredeln. Aus dem Album gibt es mit dem Lied 'Rebel Heart' eine Hörprobe: Youtube.

