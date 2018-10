BUCKETS REBEL HEART rockt den Dezember

Am 7. Dezember wird mit "20 Good Summers" die erste Scheibe des neuen Projektes des ehemaligen BAD COMPANY-, SAMSON- und ASAP- und aktuellen HUMBLE PIE-Gitarristen Dave "Bucket" Colwell, das er zusammen mit de, ehemaligen 720- und NEW TORPEDOES-Schlagzeuger Paul "Taff" Edwards ins Leben gerufen hat. Abgerundet wird das Line-Up durch Sänger Jim Stapley und den ehemaligen THE QUIREBOYS-Bassisten Dave "Boycie" Boyce.

